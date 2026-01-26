TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Fokus
|
26.01.2026 09:29:20
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlich
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 3 725,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 561,901 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,178 Prozent auf 3 717,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 716,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 729,88 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 3 727,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 648,19 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,80 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 592,26 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,34 Prozent auf 80,35 EUR), HENSOLDT (+ 0,63 Prozent auf 88,10 EUR), QIAGEN (+ 0,59 Prozent auf 46,40 EUR), Nordex (+ 0,54 Prozent auf 33,64 EUR) und IONOS (+ 0,54 Prozent auf 28,05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nagarro SE (-1,57 Prozent auf 68,90 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 255,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,34 Prozent auf 27,98 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,09 Prozent auf 108,60 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,26 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
