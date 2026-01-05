Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 1,34 Prozent aufwärts auf 31 396,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 368,651 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,583 Prozent auf 31 160,30 Punkte an der Kurstafel, nach 30 979,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 995,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 397,73 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 936,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 500,40 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 82,65 EUR), RENK (+ 8,03 Prozent auf 60,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,54 Prozent auf 69,05 EUR), AIXTRON SE (+ 4,13 Prozent auf 20,40 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,72 Prozent auf 114,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Delivery Hero (-6,18 Prozent auf 21,41 EUR), WACKER CHEMIE (-1,75 Prozent auf 70,20 EUR), TRATON (-1,72 Prozent auf 30,84 EUR), Porsche vz (-1,68 Prozent auf 46,80 EUR) und HUGO BOSS (-1,35 Prozent auf 35,81 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 741 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,740 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

