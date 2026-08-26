Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Am Mittwoch bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,72 Prozent fester bei 32 501,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 355,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent stärker bei 32 287,13 Punkten in den Handel, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 273,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32 602,41 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 965,53 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Wert von 32 698,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der MDAX mit 30 822,93 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,91 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 9,10 Prozent auf 58,15 EUR), thyssenkrupp (+ 5,47 Prozent auf 14,46 EUR), KION GROUP (+ 4,50 Prozent auf 44,13 EUR), DEUTZ (+ 4,34 Prozent auf 12,01 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,16 Prozent auf 80,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-3,23 Prozent auf 79,35 EUR), Schaeffler (-2,25 Prozent auf 7,40 EUR), AUMOVIO (-1,96 Prozent auf 35,10 EUR), Porsche vz (-1,88 Prozent auf 43,25 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,48 Prozent auf 133,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 581 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,378 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at