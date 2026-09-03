Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0,02 Prozent auf 10 758,49 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,209 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 756,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 756,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10 750,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 770,76 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 857,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 332,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 177,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,11 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 1,29 Prozent auf 46,28 GBP), Airtel Africa (+ 1,23 Prozent auf 3,46 GBP), Associated British Foods (+ 1,13 Prozent auf 20,54 GBP), Vodafone Group (+ 1,09 Prozent auf 1,21 GBP) und Fresnillo (+ 1,07 Prozent auf 31,07 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Admiral Group (-2,59 Prozent auf 38,32 GBP), M&G (-2,04 Prozent auf 3,36 GBP), Aviva (-1,89 Prozent auf 7,18 GBP), Burberry (-1,86 Prozent auf 10,56 GBP) und Barratt Developments (-1,58 Prozent auf 3,00 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2 152 110 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,076 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at