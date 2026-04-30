Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 1,04 Prozent stärker bei 10 319,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,954 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 213,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 213,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 205,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 320,30 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,572 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 127,96 Punkte taxiert. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 10 223,54 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der FTSE 100 8 494,85 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,70 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell United Utilities (+ 12,04 Prozent auf 14,70 GBP), Severn Trent (+ 8,07 Prozent auf 32,93 GBP), Rolls-Royce (+ 7,12 Prozent auf 11,77 GBP), Standard Chartered (+ 3,61 Prozent auf 18,55 GBP) und Fresnillo (+ 3,43 Prozent auf 32,19 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Weir Group (-6,95 Prozent auf 25,72 GBP), Whitbread (-3,27 Prozent auf 23,07 GBP), DCC (-2,64 Prozent auf 57,25 GBP), Flutter Entertainment (-2,08 Prozent auf 79,26 GBP) und Entain (-1,88 Prozent auf 5,46 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46 454 442 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 264,340 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,73 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at