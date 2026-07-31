Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag im Plus

Um 12:08 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,45 Prozent auf 10 946,70 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 897,12 Punkte an der Kurstafel, nach 10 897,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 882,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 989,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 10 497,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 378,82 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 132,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,00 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 4,33 Prozent auf 7,13 GBP), Rolls-Royce (+ 3,25 Prozent auf 15,11 GBP), BAE Systems (+ 3,17 Prozent auf 21,15 GBP), Anglo American (+ 3,17 Prozent auf 38,44 GBP) und J Sainsbury (+ 2,45 Prozent auf 3,64 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil IG Group (-9,85 Prozent auf 15,38 GBP), Melrose Industries (-2,82 Prozent auf 4,62 GBP), JD Sports Fashion (-2,57 Prozent auf 0,91 GBP), Entain (-2,33 Prozent auf 5,37 GBP) und Smith Nephew (-2,27 Prozent auf 11,61 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 27 778 169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,674 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at