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Kursverlauf 11.09.2026 15:58:32

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus

Das macht der FTSE 100 am Nachmittag.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,69 Prozent auf 10 682,30 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,183 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 608,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 602,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 714,67 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 844,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 303,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 297,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,35 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,72 Prozent auf 30,69 GBP), Endeavour Mining (+ 3,57 Prozent auf 46,67 GBP), Computacenter (+ 2,44 Prozent auf 52,55 GBP), Antofagasta (+ 2,39 Prozent auf 38,61 GBP) und Investec (+ 2,38 Prozent auf 6,67 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-2,39 Prozent auf 18,78 GBP), Sage (-1,94 Prozent auf 9,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,88 Prozent auf 83,52 GBP), RELX (-1,52 Prozent auf 24,56 GBP) und Babcock International (-1,51 Prozent auf 9,55 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 31 256 848 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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