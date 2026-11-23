Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,30 Prozent höher bei 10 480,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10 345,90 Punkten, nach 10 346,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 340,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 498,96 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 10 690,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 10 816,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 9 539,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 4,97 Prozent auf 13,36 GBP), Standard Chartered (+ 4,93 Prozent auf 20,10 GBP), Fresnillo (+ 4,88 Prozent auf 22,56 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,83 Prozent auf 126,00 GBP) und Halma (+ 4,79 Prozent auf 34,12 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Vodafone Group (-5,08 Prozent auf 1,03 GBP), BT Group (-2,07 Prozent auf 2,08 GBP), Barratt Developments (-1,50 Prozent auf 3,08 GBP), RELX (-1,44 Prozent auf 29,33 GBP) und Haleon (-0,90 Prozent auf 3,42 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 131 770 344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,041 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at