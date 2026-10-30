Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Index im Fokus
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30.10.2026 15:58:36
Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus
Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,04 Prozent auf 10 725,97 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,244 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10 721,51 Punkten, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 778,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 715,93 Einheiten.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,328 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 606,00 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 10 897,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 760,06 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 7,01 Prozent auf 2,28 GBP), AstraZeneca (+ 5,72 Prozent auf 137,98 GBP), RELX (+ 2,85 Prozent auf 29,98 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,42 Prozent auf 113,63 USD) und Diageo (+ 2,38 Prozent auf 17,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil NatWest Group (-8,12 Prozent auf 5,84 GBP), Fresnillo (-4,96 Prozent auf 22,40 GBP), Endeavour Mining (-4,92 Prozent auf 37,53 GBP), Antofagasta (-4,86 Prozent auf 31,15 GBP) und Bank of Georgia Group (-3,77 Prozent auf 122,40 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 136 777 934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 274,897 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Fresnillo PLC
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|37,41
|-4,52%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|6,92%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|141,00
|-6,62%
|Barratt Developments PLC
|3,88
|0,52%
|BT Group plc
|2,73
|7,37%
|Coca-Cola European Partners PLC
|100,40
|1,21%
|Diageo plc
|20,90
|2,25%
|Endeavour Mining PLC
|44,34
|-6,08%
|Fresnillo PLC
|27,70
|-1,49%
|Lloyds Banking Group
|1,11
|-5,68%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|6,95
|-8,57%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|2,58%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,57
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 729,78
|0,07%
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