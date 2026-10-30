Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Index im Fokus 30.10.2026 15:58:36

Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Der FTSE 100 bewegt sich am Freitag kaum.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,04 Prozent auf 10 725,97 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,244 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10 721,51 Punkten, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 778,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 715,93 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,328 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 606,00 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 10 897,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 760,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 7,01 Prozent auf 2,28 GBP), AstraZeneca (+ 5,72 Prozent auf 137,98 GBP), RELX (+ 2,85 Prozent auf 29,98 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,42 Prozent auf 113,63 USD) und Diageo (+ 2,38 Prozent auf 17,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil NatWest Group (-8,12 Prozent auf 5,84 GBP), Fresnillo (-4,96 Prozent auf 22,40 GBP), Endeavour Mining (-4,92 Prozent auf 37,53 GBP), Antofagasta (-4,86 Prozent auf 31,15 GBP) und Bank of Georgia Group (-3,77 Prozent auf 122,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 136 777 934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 274,897 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 37,41 -4,52% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 166,80 6,92% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 141,00 -6,62% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,88 0,52% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,73 7,37% BT Group plc
Coca-Cola European Partners PLC 100,40 1,21% Coca-Cola European Partners PLC
Diageo plc 20,90 2,25% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 44,34 -6,08% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 27,70 -1,49% Fresnillo PLC
Lloyds Banking Group 1,11 -5,68% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 6,95 -8,57% NatWest Group PLC Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,74 2,58% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,57 0,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 729,78 0,07%

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