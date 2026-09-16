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LSE-Handel im Blick 16.09.2026 12:26:53

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Der FTSE 100 gewinnt aktuell an Wert.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,46 Prozent aufwärts auf 10 707,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,195 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 658,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 658,13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 655,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 712,56 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,531 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 750,11 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 10 494,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 195,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,60 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 8,83 Prozent auf 3,01 GBP), Fresnillo (+ 4,31 Prozent auf 29,74 GBP), Persimmon (+ 4,14 Prozent auf 11,44 GBP), Antofagasta (+ 3,71 Prozent auf 36,31 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,11 Prozent auf 45,79 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Marks Spencer (-4,26 Prozent auf 3,60 GBP), JD Sports Fashion (-2,16 Prozent auf 0,75 GBP), J Sainsbury (-1,93 Prozent auf 3,30 GBP), ConvaTec (-1,83 Prozent auf 2,14 GBP) und Coca-Cola European Partners (-1,59 Prozent auf 103,01 USD).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 963 020 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,839 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,89 -0,67% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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