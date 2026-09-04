Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|FTSE 100-Performance im Blick
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04.09.2026 12:26:57
Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu
Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 10 834,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,199 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 831,45 Punkten, nach 10 831,52 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 791,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 843,12 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,088 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 879,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 360,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der FTSE 100 9 216,87 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,87 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 3,02 Prozent auf 55,32 GBP), Vodafone Group (+ 2,29 Prozent auf 1,25 GBP), Kingfisher (+ 2,10) Prozent auf 3,04 GBP), Fresnillo (+ 1,61 Prozent auf 32,13 GBP) und Melrose Industries (+ 1,47 Prozent auf 5,05 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Experian (-3,16 Prozent auf 28,50 GBP), Rentokil Initial (-1,85 Prozent auf 3,45 GBP), IG Group (-1,77 Prozent auf 13,37 GBP), RELX (-1,50 Prozent auf 26,35 GBP) und Croda International (-1,35 Prozent auf 32,87 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11 519 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,826 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|30,50
|-2,68%
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|4,07
|-0,78%
|Vodafone Group PLC
|1,45
|1,93%
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