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Kursentwicklung 13.10.2026 09:28:49

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu

Anleger in London schicken den FTSE 100 heute erneut ins Plus.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,87 Prozent auf 10 748,61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 656,18 Punkten, nach 10 656,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 656,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 752,76 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 650,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 498,29 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 9 442,87 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,01 Prozent zu. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 3,22 Prozent auf 35,27 GBP), Diageo (+ 2,60 Prozent auf 17,17 GBP), Whitbread (+ 2,43 Prozent auf 25,71 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,36 Prozent auf 0,88 GBP) und AstraZeneca (+ 2,30 Prozent auf 123,02 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Rio Tinto (-1,46 Prozent auf 70,40 GBP), Antofagasta (-1,42 Prozent auf 37,46 GBP), J Sainsbury (-1,33 Prozent auf 3,34 GBP), Anglo American (-1,24 Prozent auf 41,32 GBP) und IMI (-1,09 Prozent auf 30,76 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 065 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 282,941 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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