Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 1,19 Prozent auf 10 816,14 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,180 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10 689,27 Punkte an der Kurstafel, nach 10 688,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 688,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 823,00 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 720,30 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 10 508,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 208,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,69 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 3,64 Prozent auf 46,74 GBP), SSE (+ 3,58 Prozent auf 24,87 GBP), Anglo American (+ 3,58 Prozent auf 40,53 GBP), Fresnillo (+ 3,05 Prozent auf 30,04 GBP) und Antofagasta (+ 3,01 Prozent auf 37,02 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pershing Square (-1,93 Prozent auf 36,66 GBP), Marks Spencer (-1,64 Prozent auf 3,65 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,29 Prozent auf 101,40 USD), Reckitt Benckiser Group (-0,99 Prozent auf 50,06 GBP) und Intertek (-0,68 Prozent auf 58,40 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 86 733 124 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 301,058 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at