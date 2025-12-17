RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

FTSE 100-Performance im Blick 17.12.2025 17:59:20

Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester

Für den FTSE 100 ging es am Mittwochabend aufwärts.

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,92 Prozent höher bei 9 774,32 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,810 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 9 684,84 Punkte an der Kurstafel, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 853,13 Punkte, das Tagestief hingegen 9 684,84 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,30 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.11.2025, den Stand von 9 675,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 208,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 195,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 3,68 Prozent auf 3,75 GBP), Phoenix Group (+ 3,30 Prozent auf 7,19 GBP), ConvaTec (+ 3,15 Prozent auf 2,42 GBP), HSBC (+ 2,70 Prozent auf 11,42 GBP) und United Utilities (+ 2,56 Prozent auf 12,03 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen DCC (-3,55 Prozent auf 49,24 GBP), Bunzl (-1,98 Prozent auf 21,76 GBP), RS Group (-1,59 Prozent auf 6,51 GBP), Intermediate Capital Group (-1,56 Prozent auf 20,24 GBP) und Weir Group (-1,54 Prozent auf 28,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 87 849 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,020 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

