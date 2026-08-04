HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Kursentwicklung im Fokus 04.08.2026 15:58:54

Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus

Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus

Für den FTSE 100 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,36 Prozent stärker bei 10 896,45 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,237 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 857,63 Punkten, nach 10 857,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 932,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 855,20 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 128,30 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,50 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 8,26 Prozent auf 39,83 GBP), Anglo American (+ 6,34 Prozent auf 39,40 GBP), Endeavour Mining (+ 5,43 Prozent auf 37,08 GBP), Halma (+ 5,24 Prozent auf 37,34 GBP) und Rio Tinto (+ 4,36 Prozent auf 73,98 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Smith Nephew (-5,51 Prozent auf 11,31 GBP), BP (-4,80 Prozent auf 5,26 GBP), Coca-Cola European Partners (-4,17 Prozent auf 103,68 USD), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,92 Prozent auf 33,06 GBP) und Diageo (-1,75 Prozent auf 16,27 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 72 092 086 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,076 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 45,93 6,62% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 139,00 0,72% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,16 -3,94% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola European Partners PLC 91,60 -2,45% Coca-Cola European Partners PLC
Diageo plc 18,99 -1,22% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 42,64 3,24% Endeavour Mining PLC
Halma PLC 43,52 4,07% Halma PLC
HSBC Holdings plc 18,43 -0,80% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,85 2,61% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,36 -0,11% Lloyds Banking Group
Rio Tinto plc 85,82 3,12% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,81 -1,62% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smith & Nephew plc 13,10 -5,76% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 879,38 0,20%

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