HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Kursentwicklung im Fokus
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04.08.2026 15:58:54
Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus
Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,36 Prozent stärker bei 10 896,45 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,237 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 857,63 Punkten, nach 10 857,70 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 932,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 855,20 Punkten lag.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 128,30 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,50 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 8,26 Prozent auf 39,83 GBP), Anglo American (+ 6,34 Prozent auf 39,40 GBP), Endeavour Mining (+ 5,43 Prozent auf 37,08 GBP), Halma (+ 5,24 Prozent auf 37,34 GBP) und Rio Tinto (+ 4,36 Prozent auf 73,98 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Smith Nephew (-5,51 Prozent auf 11,31 GBP), BP (-4,80 Prozent auf 5,26 GBP), Coca-Cola European Partners (-4,17 Prozent auf 103,68 USD), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,92 Prozent auf 33,06 GBP) und Diageo (-1,75 Prozent auf 16,27 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 72 092 086 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,076 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
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|BP Outperform
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|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|45,93
|6,62%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|139,00
|0,72%
|BP plc (British Petrol)
|6,16
|-3,94%
|Coca-Cola European Partners PLC
|91,60
|-2,45%
|Diageo plc
|18,99
|-1,22%
|Endeavour Mining PLC
|42,64
|3,24%
|Halma PLC
|43,52
|4,07%
|HSBC Holdings plc
|18,43
|-0,80%
|Investec PLCShs
|7,85
|2,61%
|Lloyds Banking Group
|1,36
|-0,11%
|Rio Tinto plc
|85,82
|3,12%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,81
|-1,62%
|Smith & Nephew plc
|13,10
|-5,76%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 879,38
|0,20%
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