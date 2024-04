Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 8 064,67 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,532 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 044,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 044,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 092,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 044,77 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,14 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 7 930,92 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.01.2024, den Stand von 7 527,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 912,20 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 4,44 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 092,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 4,21 Prozent auf 44,29 GBP), BAE Systems (+ 3,40 Prozent auf 13,86 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,00 Prozent auf 8,52 GBP), Rio Tinto (+ 2,39 Prozent auf 54,44 GBP) und Bunzl (+ 1,83 Prozent auf 31,10 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-4,18 Prozent auf 3,62 GBP), Croda International (-3,46 Prozent auf 47,19 GBP), Entain (-2,93 Prozent auf 8,22 GBP), Burberry (-2,56 Prozent auf 11,35 GBP) und Marks Spencer (-2,28 Prozent auf 2,57 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 143 839 407 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,022 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at