Pluszeichen in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 7 421,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 417,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 417,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 397,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 428,58 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 494,58 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 7 554,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wurde der FTSE 100 auf 7 299,99 Punkte taxiert.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 1,76 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Associated British Foods (+ 6,17 Prozent auf 22,36 GBP), Beazley (+ 5,94 Prozent auf 5,62 GBP), Frasers Group (+ 3,09 Prozent auf 8,34 GBP), NatWest Group (+ 2,77 Prozent auf 1,95 GBP) und Barratt Developments (+ 2,57 Prozent auf 4,51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Electrocomponents (-3,64 Prozent auf 6,57 GBP), Anglo American (-2,14 Prozent auf 21,71 GBP), Antofagasta (-1,70 Prozent auf 13,27 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,50 Prozent auf 17,74 GBP) und Glencore (-1,49 Prozent auf 4,35 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 15 362 302 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,702 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

