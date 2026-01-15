Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der FTSE 100 gewann im LSE-Handel schlussendlich 0,54 Prozent auf 10 238,94 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 184,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 184,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 250,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 173,53 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 751,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 424,75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 301,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 250,45 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 10,08 Prozent auf 33,41 GBP), Schroders (+ 9,82 Prozent auf 4,58 GBP), Smiths (+ 4,15 Prozent auf 25,62 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,89 Prozent auf 20,30 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,76 Prozent auf 72,55 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Burberry (-3,16 Prozent auf 12,89 GBP), AstraZeneca (-2,23 Prozent auf 140,26 GBP), GSK (-1,73 Prozent auf 18,48 GBP), Compass Group (-1,72 Prozent auf 22,81 GBP) und WPP 2012 (-1,62 Prozent auf 3,22 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 96 453 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,912 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie weist mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

