Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,36 Prozent fester bei 10 902,56 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,292 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 863,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 863,09 Punkten am Vortag.

Bei 10 836,63 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 910,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 2,15 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 650,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 772,67 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 807,68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,56 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 3,81 Prozent auf 1,61 GBP), Aviva (+ 3,41 Prozent auf 7,65 GBP), Associated British Foods (+ 2,34 Prozent auf 20,53 GBP), Auto Trader Group (+ 1,91 Prozent auf 5,77 GBP) und J Sainsbury (+ 1,76 Prozent auf 3,53 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-2,40 Prozent auf 26,45 GBP), Antofagasta (-2,24 Prozent auf 31,45 GBP), Computacenter (-1,93 Prozent auf 48,78 GBP), Weir Group (-1,68 Prozent auf 23,48 GBP) und Anglo American (-1,65 Prozent auf 37,65 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 87 863 109 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 277,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at