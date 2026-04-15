Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge

Der FTSE 100 zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,10 Prozent fester bei 10 619,97 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,016 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 609,21 Punkten, nach 10 609,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 637,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 597,43 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,175 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 261,15 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 10 238,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 249,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,40 Prozent auf 1,89 GBP), Entain (+ 2,47 Prozent auf 5,72 GBP), Antofagasta (+ 2,43 Prozent auf 39,69 GBP), ConvaTec (+ 2,27 Prozent auf 2,43 GBP) und 3i (+ 1,85 Prozent auf 28,17 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Imperial Brands (-2,30 Prozent auf 28,66 GBP), WPP 2012 (-1,98 Prozent auf 2,54 GBP), Airtel Africa (-1,61 Prozent auf 3,67 GBP), Burberry (-1,35 Prozent auf 11,54 GBP) und Associated British Foods (-1,31 Prozent auf 18,52 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 16 636 568 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,386 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at