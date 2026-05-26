Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Kursentwicklung im Fokus
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26.05.2026 15:58:49
Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester
Um 15:40 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,81 Prozent auf 10 551,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,007 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 465,62 Punkten in den Handel, nach 10 466,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 557,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 461,10 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 379,08 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 10 846,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 717,97 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Kingfisher (+ 4,31 Prozent auf 3,05 GBP), Antofagasta (+ 3,79 Prozent auf 40,80 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,63 Prozent auf 4,11 GBP), Glencore (+ 3,04 Prozent auf 5,86 GBP) und Barratt Developments (+ 2,91 Prozent auf 2,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-5,02 Prozent auf 4,84 GBP), Flutter Entertainment (-4,66 Prozent auf 70,32 GBP), BP (-4,45 Prozent auf 5,27 GBP), Auto Trader Group (-3,10 Prozent auf 4,40 GBP) und Admiral Group (-1,95 Prozent auf 34,12 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 34 896 971 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,497 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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