Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 10 434,32 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,041 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 413,64 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 413,94 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 462,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 413,64 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 4,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 369,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 682,84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,86 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell IMI (+ 3,56 Prozent auf 28,50 GBP), 3i (+ 2,36 Prozent auf 29,98 GBP), easyJet (+ 1,72 Prozent auf 4,19 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,64 Prozent auf 3,78 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,61 Prozent auf 0,78 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen BAT (-1,30 Prozent auf 43,31 GBP), Rentokil Initial (-0,93 Prozent auf 4,67 GBP), Airtel Africa (-0,67 Prozent auf 3,55 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 50,23 GBP) und Haleon (-0,58 Prozent auf 3,79 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 978 890 Aktien gehandelt. Mit 269,199 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at