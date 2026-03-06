Haleon Aktie

WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

Index-Bewegung 06.03.2026 09:29:31

Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 10 434,32 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,041 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 413,64 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 413,94 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 462,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 413,64 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 4,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 369,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 682,84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,86 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell IMI (+ 3,56 Prozent auf 28,50 GBP), 3i (+ 2,36 Prozent auf 29,98 GBP), easyJet (+ 1,72 Prozent auf 4,19 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,64 Prozent auf 3,78 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,61 Prozent auf 0,78 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen BAT (-1,30 Prozent auf 43,31 GBP), Rentokil Initial (-0,93 Prozent auf 4,67 GBP), Airtel Africa (-0,67 Prozent auf 3,55 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 50,23 GBP) und Haleon (-0,58 Prozent auf 3,79 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 978 890 Aktien gehandelt. Mit 269,199 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Haleon PLC

Analysen zu Rentokil Initial PlcShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 0,00% 3i plc
Airtel Africa 3,98 -4,33% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 167,10 -1,65% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,70 -1,58% BAT PLC (British American Tobacco)
easyJet plc 4,74 -2,37% easyJet plc
Haleon PLC 4,40 -0,68% Haleon PLC
IMI PLC 32,40 1,89% IMI PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,22 -2,02% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,89 0,56% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,00 -0,33% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,11 -1,33% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 5,43 -0,66% Rentokil Initial PlcShs
Schroders PLC Registered Shs 6,76 2,50% Schroders PLC Registered Shs
Unilever PLC 57,43 -1,19% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 284,75 -1,24%

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

