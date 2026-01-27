Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Letztendlich erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,58 Prozent auf 10 207,80 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,814 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 148,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 148,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 147,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 228,16 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 653,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 503,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,82 Prozent auf 12,77 GBP), NatWest Group (+ 2,64 Prozent auf 6,68 GBP), StJamess Place (+ 2,60 Prozent auf 14,98 GBP), Kingfisher (+ 2,47 Prozent auf 3,32 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,43 Prozent auf 73,90 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-6,92 Prozent auf 41,40 GBP), RELX (-5,13 Prozent auf 27,20 GBP), Sage (-5,12 Prozent auf 9,90 GBP), Experian (-5,01 Prozent auf 27,85 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-3,73 Prozent auf 82,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 90 550 037 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,691 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at