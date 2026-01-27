Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 27.01.2026 17:58:53

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Letztendlich erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,58 Prozent auf 10 207,80 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,814 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 148,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 148,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 147,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 228,16 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 653,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 503,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,82 Prozent auf 12,77 GBP), NatWest Group (+ 2,64 Prozent auf 6,68 GBP), StJamess Place (+ 2,60 Prozent auf 14,98 GBP), Kingfisher (+ 2,47 Prozent auf 3,32 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,43 Prozent auf 73,90 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-6,92 Prozent auf 41,40 GBP), RELX (-5,13 Prozent auf 27,20 GBP), Sage (-5,12 Prozent auf 9,90 GBP), Experian (-5,01 Prozent auf 27,85 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-3,73 Prozent auf 82,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 90 550 037 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,691 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sage PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Experian PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,00 -0,55% 3i plc
Experian PLC 31,60 -0,63% Experian PLC
Fresnillo PLC 46,82 -2,50% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 14,50 -0,82% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 34,71 -0,60% Imperial Brands plc
Kingfisher plc 3,83 0,79% Kingfisher plc
Legal & General plc 3,07 0,99% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,22 -0,41% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 96,00 -1,54% London Stock Exchange (LSE)
NatWest Group PLC Registered Shs 7,60 0,64% NatWest Group PLC Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,32 -1,82% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 11,61 2,38% Sage PLC
St.James's Place PLC 17,14 0,12% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 159,65 -0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen