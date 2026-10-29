Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

So bewegte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,26 Prozent auf 10 722,07 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent leichter bei 10 694,02 Punkten, nach 10 694,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 773,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 694,02 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,291 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 636,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 756,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,75 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 5,39 Prozent auf 4,05 GBP), 3i (+ 3,27 Prozent auf 24,32 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,61 Prozent auf 18,51 GBP) und Melrose Industries (+ 2,57 Prozent auf 4,75 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Haleon (-15,05 Prozent auf 3,18 GBP), Lloyds Banking Group (-5,04 Prozent auf 0,99 GBP), StJamess Place (-3,68 Prozent auf 10,73 GBP), Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP) und Diageo (-2,07 Prozent auf 17,02 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 268 240 613 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 268,802 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at