Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.03.2026 17:58:57
Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain
Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 1,59 Prozent fester bei 10 412,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,970 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 249,17 Punkten, nach 10 249,52 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 447,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 235,36 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 353,84 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Wert von 9 655,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 600,22 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 8,10 Prozent auf 37,92 GBP), Anglo American (+ 6,56 Prozent auf 33,32 GBP), Antofagasta (+ 5,98 Prozent auf 38,81 GBP), Rolls-Royce (+ 5,85 Prozent auf 13,11 GBP) und Pershing Square (+ 5,69 Prozent auf 42,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-2,17 Prozent auf 79,46 GBP), BP (-2,05 Prozent auf 5,00 GBP), Smith Nephew (-1,60 Prozent auf 12,32 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,29 Prozent auf 85,50 GBP) und Compass Group (-1,01 Prozent auf 22,60 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 125 293 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 258,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compass Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|34,00
|-1,16%
|Antofagasta plc
|43,95
|-0,79%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|-0,45%
|BP plc (British Petrol)
|5,94
|3,50%
|Compass Group plc
|26,26
|-0,72%
|Flutter Entertainment
|93,16
|1,95%
|Fresnillo PLC
|41,94
|-4,16%
|Legal & General plc
|2,87
|-4,97%
|Lloyds Banking Group
|1,14
|-0,44%
|London Stock Exchange (LSE)
|97,50
|-2,50%
|Pershing Square Holdings
|48,65
|0,21%
|Rolls-Royce Plc
|15,04
|-1,83%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,80
|0,00%
|Smith & Nephew plc
|14,33
|-0,03%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 353,77
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.