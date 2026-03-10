Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 1,59 Prozent fester bei 10 412,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,970 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 249,17 Punkten, nach 10 249,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 447,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 235,36 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 353,84 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Wert von 9 655,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 600,22 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 8,10 Prozent auf 37,92 GBP), Anglo American (+ 6,56 Prozent auf 33,32 GBP), Antofagasta (+ 5,98 Prozent auf 38,81 GBP), Rolls-Royce (+ 5,85 Prozent auf 13,11 GBP) und Pershing Square (+ 5,69 Prozent auf 42,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-2,17 Prozent auf 79,46 GBP), BP (-2,05 Prozent auf 5,00 GBP), Smith Nephew (-1,60 Prozent auf 12,32 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,29 Prozent auf 85,50 GBP) und Compass Group (-1,01 Prozent auf 22,60 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 125 293 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 258,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at