Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 1,23 Prozent höher bei 10 686,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,046 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 555,99 Punkten, nach 10 556,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 715,77 Punkte, das Tagestief hingegen 10 553,95 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 2,30 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 10 235,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 552,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 766,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 715,77 Punkte. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 10,59 Prozent auf 40,00 GBP), Fresnillo (+ 4,77 Prozent auf 39,12 GBP), Anglo American (+ 4,63 Prozent auf 36,61 GBP), Glencore (+ 4,47 Prozent auf 5,08 GBP) und StJamess Place (+ 4,22 Prozent auf 12,71 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BT Group (-2,45 Prozent auf 2,03 GBP), National Grid (-2,03 Prozent auf 13,49 GBP), Diageo (-1,95 Prozent auf 17,61 GBP), Severn Trent (-1,93 Prozent auf 31,58 GBP) und SSE (-1,74 Prozent auf 26,04 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 397 388 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 269,276 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at