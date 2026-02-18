Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 18.02.2026 17:59:05

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 1,23 Prozent höher bei 10 686,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,046 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 555,99 Punkten, nach 10 556,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 715,77 Punkte, das Tagestief hingegen 10 553,95 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 2,30 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 10 235,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 552,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 766,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 715,77 Punkte. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 10,59 Prozent auf 40,00 GBP), Fresnillo (+ 4,77 Prozent auf 39,12 GBP), Anglo American (+ 4,63 Prozent auf 36,61 GBP), Glencore (+ 4,47 Prozent auf 5,08 GBP) und StJamess Place (+ 4,22 Prozent auf 12,71 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BT Group (-2,45 Prozent auf 2,03 GBP), National Grid (-2,03 Prozent auf 13,49 GBP), Diageo (-1,95 Prozent auf 17,61 GBP), Severn Trent (-1,93 Prozent auf 31,58 GBP) und SSE (-1,74 Prozent auf 26,04 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 397 388 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 269,276 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 45,12 0,13% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 173,75 -1,64% AstraZeneca PLC
BT Group plc 2,34 0,86% BT Group plc
Diageo plc 20,20 -0,49% Diageo plc
Fresnillo PLC 44,04 0,69% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,81 0,07% Glencore plc
Legal & General plc 3,15 -0,63% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -3,28% Lloyds Banking Group
National Grid plc 15,30 -1,29% National Grid plc
Schroders PLC Registered Shs 6,70 -0,15% Schroders PLC Registered Shs
Severn Trent plc 36,00 -1,10% Severn Trent plc
SSE Plc 29,20 -2,67% SSE Plc
St.James's Place PLC 14,45 0,14% St.James's Place PLC
WPP 2012 PLC 3,14 0,00% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 622,18 -0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen