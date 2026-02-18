Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Index-Performance
|
18.02.2026 17:59:05
Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich
Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 1,23 Prozent höher bei 10 686,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,046 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 555,99 Punkten, nach 10 556,17 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 715,77 Punkte, das Tagestief hingegen 10 553,95 Zähler.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 2,30 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 10 235,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 552,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 766,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 715,77 Punkte. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 10,59 Prozent auf 40,00 GBP), Fresnillo (+ 4,77 Prozent auf 39,12 GBP), Anglo American (+ 4,63 Prozent auf 36,61 GBP), Glencore (+ 4,47 Prozent auf 5,08 GBP) und StJamess Place (+ 4,22 Prozent auf 12,71 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BT Group (-2,45 Prozent auf 2,03 GBP), National Grid (-2,03 Prozent auf 13,49 GBP), Diageo (-1,95 Prozent auf 17,61 GBP), Severn Trent (-1,93 Prozent auf 31,58 GBP) und SSE (-1,74 Prozent auf 26,04 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 397 388 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 269,276 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:01
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|45,12
|0,13%
|AstraZeneca PLC
|173,75
|-1,64%
|BT Group plc
|2,34
|0,86%
|Diageo plc
|20,20
|-0,49%
|Fresnillo PLC
|44,04
|0,69%
|Glencore plc
|5,81
|0,07%
|Legal & General plc
|3,15
|-0,63%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-3,28%
|National Grid plc
|15,30
|-1,29%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,70
|-0,15%
|Severn Trent plc
|36,00
|-1,10%
|SSE Plc
|29,20
|-2,67%
|St.James's Place PLC
|14,45
|0,14%
|WPP 2012 PLC
|3,14
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 622,18
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.