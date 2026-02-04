Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Aufwind

Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,85 Prozent höher bei 10 402,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,925 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 314,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 314,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 481,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 307,97 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, stand der FTSE 100 bei 9 951,14 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 9 714,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 570,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,53 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Entain (+ 10,47 Prozent auf 6,48 GBP), DCC (+ 7,97 Prozent auf 50,10 GBP), GSK (+ 6,91 Prozent auf 20,80 GBP), Beazley (+ 6,90 Prozent auf 12,40 GBP) und BT Group (+ 5,67 Prozent auf 2,05 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6,23 Prozent auf 36,27 GBP), Rightmove (-3,97 Prozent auf 4,51 GBP), Anglo American (-3,78 Prozent auf 35,60 GBP), WPP 2012 (-3,67 Prozent auf 2,57 GBP) und Barclays (-3,66 Prozent auf 4,83 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 120 909 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 259,989 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at