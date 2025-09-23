Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.09.2025 09:29:57
Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester
Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,28 Prozent stärker bei 9 252,16 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,677 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 226,70 Punkten, nach 9 226,68 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 255,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 225,00 Punkten lag.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9 321,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 758,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 259,71 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 357,51 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Kingfisher (+ 17,53 Prozent auf 2,96 GBP), Smiths (+ 3,78 Prozent auf 24,68 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,80 Prozent auf 8,62 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,52 Prozent auf 2,53 GBP) und easyJet (+ 2,03 Prozent auf 4,56 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil AstraZeneca (-0,71 Prozent auf 114,18 GBP), Rio Tinto (-0,52 Prozent auf 46,69 GBP), Smith Nephew (-0,52 Prozent auf 13,43 GBP), StJamess Place (-0,51 Prozent auf 12,80 GBP) und BAT (-0,43 Prozent auf 39,54 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Das Handelsvolumen der Kingfisher-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 079 850 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,557 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.09.25
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
11.09.25
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.09.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
09.09.25
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.09.25
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|131,75
|0,08%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|2,70
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|4,23
|-0,02%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|45,55
|0,11%
|easyJet plc
|5,20
|-0,46%
|Howden Joinery Group PLC
|9,25
|-0,54%
|HSBC Holdings plc
|11,80
|-0,17%
|Kingfisher plc
|3,36
|17,88%
|Rio Tinto plc
|53,83
|0,00%
|Smith & Nephew plc
|15,25
|-1,52%
|Smiths PLC
|27,24
|0,00%
|St.James's Place PLC
|14,48
|0,14%
|WPP 2012 PLC
|4,10
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 250,81
|0,26%