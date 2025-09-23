Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,28 Prozent stärker bei 9 252,16 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,677 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 226,70 Punkten, nach 9 226,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 255,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 225,00 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9 321,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 758,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 259,71 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 357,51 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Kingfisher (+ 17,53 Prozent auf 2,96 GBP), Smiths (+ 3,78 Prozent auf 24,68 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,80 Prozent auf 8,62 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,52 Prozent auf 2,53 GBP) und easyJet (+ 2,03 Prozent auf 4,56 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil AstraZeneca (-0,71 Prozent auf 114,18 GBP), Rio Tinto (-0,52 Prozent auf 46,69 GBP), Smith Nephew (-0,52 Prozent auf 13,43 GBP), StJamess Place (-0,51 Prozent auf 12,80 GBP) und BAT (-0,43 Prozent auf 39,54 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Kingfisher-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 079 850 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,557 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

