Kursentwicklung im Fokus 09.02.2026 09:29:26

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start fester

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start fester

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,48 Prozent fester bei 10 419,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,902 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 369,83 Punkten, nach 10 369,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 420,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 369,83 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 124,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 9 682,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 700,53 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,70 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 3,07 Prozent auf 36,91 GBP), Fresnillo (+ 2,44 Prozent auf 37,84 GBP), Melrose Industries (+ 2,38 Prozent auf 6,45 GBP), WPP 2012 (+ 2,30 Prozent auf 2,74 GBP) und Ocado Group (+ 2,20 Prozent auf 2,37 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil NatWest Group (-3,58 Prozent auf 6,36 GBP), Lloyds Banking Group (-1,46 Prozent auf 1,05 GBP), Severn Trent (-0,87 Prozent auf 29,55 GBP), United Utilities (-0,74 Prozent auf 12,67 GBP) und Compass Group (-0,52 Prozent auf 21,14 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 8 092 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 257,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 41,82 1,01% Antofagasta plc
Compass Group plc 24,05 -1,96% Compass Group plc
Fresnillo PLC 44,06 2,94% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,02 -0,13% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,08 -1,60% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,20 -4,78% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 7,33 0,85% Melrose Industries PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 7,16 -7,13% NatWest Group PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,66 0,26% Ocado Group PLC
Severn Trent plc 34,00 -1,16% Severn Trent plc
United Utilities PLC 14,50 -1,36% United Utilities PLC
WPP 2012 PLC 3,08 -1,28% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 361,09 -0,08%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

