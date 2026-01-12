Pluszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Um 15:41 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent auf 10 126,79 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,814 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 124,47 Punkten, nach 10 124,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 140,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 089,93 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 427,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 248,49 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5,84 Prozent auf 37,11 GBP), Glencore (+ 3,20 Prozent auf 4,67 GBP), Ocado Group (+ 2,94 Prozent auf 2,80 GBP), BAE Systems (+ 2,83 Prozent auf 21,11 GBP) und Sage (+ 2,59 Prozent auf 11,11 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil B&M European Value Retail SA Reg (-4,33 Prozent auf 1,66 GBP), Land Securities Group (-3,65 Prozent auf 6,21 GBP), WPP 2012 (-3,17 Prozent auf 3,39 GBP), Severn Trent (-2,89 Prozent auf 28,23 GBP) und Marks Spencer (-2,72 Prozent auf 3,43 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 30 319 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 253,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie weist mit 4,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,32 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at