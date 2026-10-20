Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Kursentwicklung
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20.10.2026 20:03:44
Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 29 583,36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent tiefer bei 29 393,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 529,34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29 208,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 711,53 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 604,23 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 25 141,02 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,37 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,51 Prozent auf 144,88 USD), Moderna (+ 6,42 Prozent auf 241,46 USD), Thomson Reuters (+ 3,95 Prozent auf 112,50 USD), Workday (+ 3,68 Prozent auf 202,39 USD) und Axon Enterprise (+ 3,56 Prozent auf 396,71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lam Research (-2,82 Prozent auf 264,52 USD), KLA (-2,51 Prozent auf 162,22 USD), Arm (-2,19 Prozent auf 223,07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,03 Prozent auf 691,10 USD) und Applied Materials (-2,01 Prozent auf 404,82 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 104 747 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Meta Platforms Buy
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|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
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|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|361,00
|-2,22%
|Arm Holdings
|197,20
|-4,04%
|Axon Enterprise
|349,90
|2,13%
|CoreWeave
|55,25
|1,02%
|CrowdStrike
|202,55
|-0,44%
|KLA
|144,54
|-2,88%
|Kraft Heinz Company
|21,16
|2,22%
|Lam Research Corp.
|235,15
|-3,35%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|617,40
|-1,97%
|Micron Technology Inc.
|798,70
|-1,08%
|Moderna Inc
|214,20
|6,20%
|NVIDIA Corp.
|192,72
|-0,67%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|126,88
|4,53%
|Thomson Reuters Corp Registered Shs
|100,30
|3,99%
|Workday Inc
|181,30
|4,35%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 490,28
|-0,13%
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