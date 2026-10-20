Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Kursentwicklung 20.10.2026 20:03:44

Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 29 583,36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent tiefer bei 29 393,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 529,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29 208,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 711,53 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 604,23 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 25 141,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,37 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,51 Prozent auf 144,88 USD), Moderna (+ 6,42 Prozent auf 241,46 USD), Thomson Reuters (+ 3,95 Prozent auf 112,50 USD), Workday (+ 3,68 Prozent auf 202,39 USD) und Axon Enterprise (+ 3,56 Prozent auf 396,71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lam Research (-2,82 Prozent auf 264,52 USD), KLA (-2,51 Prozent auf 162,22 USD), Arm (-2,19 Prozent auf 223,07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,03 Prozent auf 691,10 USD) und Applied Materials (-2,01 Prozent auf 404,82 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 104 747 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 361,00 -2,22% Applied Materials Inc.
Arm Holdings 197,20 -4,04% Arm Holdings
Axon Enterprise 349,90 2,13% Axon Enterprise
CoreWeave 55,25 1,02% CoreWeave
CrowdStrike 202,55 -0,44% CrowdStrike
KLA 144,54 -2,88% KLA
Kraft Heinz Company 21,16 2,22% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 235,15 -3,35% Lam Research Corp.
Meta Platforms (ex Facebook) 617,40 -1,97% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 798,70 -1,08% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 214,20 6,20% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 126,88 4,53% Strategy (ex MicroStrategy)
Thomson Reuters Corp Registered Shs 100,30 3,99% Thomson Reuters Corp Registered Shs
Workday Inc 181,30 4,35% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 490,28 -0,13%

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