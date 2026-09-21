Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance im Blick 21.09.2026 18:00:58

Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,74 Prozent höher bei 26 982,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,756 Prozent fester bei 26 723,19 Punkten in den Handel, nach 26 522,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 707,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 002,99 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 517,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 631,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 14,51 Prozent auf 124,36 USD), AXT (+ 13,24 Prozent auf 79,30 USD), Akamai (+ 10,27 Prozent auf 115,25 USD), Rambus (+ 9,49 Prozent auf 95,91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,14 Prozent auf 166,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nissan Motor (-4,13 Prozent auf 1,99 USD), Patterson-UTI Energy (-3,14 Prozent auf 11,41 USD), eBay (-3,01 Prozent auf 108,47 USD), 3D Systems (-2,89 Prozent auf 3,53 USD) und Cerus (-2,83 Prozent auf 2,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17 037 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 2,95 -5,92% 3D Systems Corp.
Akamai Inc. 92,52 1,86% Akamai Inc.
AXT Inc. 68,82 13,15% AXT Inc.
Cerus Corp. 2,28 -1,72% Cerus Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 1,88% Consumer Portfolio Services Inc.
eBay Inc. 94,45 -3,16% eBay Inc.
Intel Corp. 106,26 12,54% Intel Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,72 0,23% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 198,34 3,66% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 10,01 -2,10% Patterson-UTI Energy Inc.
Paychex Inc. 100,44 -0,77% Paychex Inc.
Rambus Inc. 84,62 12,89% Rambus Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,14 0,00% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 145,14 8,72% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 27 078,75 2,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: Gewinne an de US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen