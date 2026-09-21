Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,74 Prozent höher bei 26 982,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,756 Prozent fester bei 26 723,19 Punkten in den Handel, nach 26 522,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 707,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 002,99 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 517,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 631,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 14,51 Prozent auf 124,36 USD), AXT (+ 13,24 Prozent auf 79,30 USD), Akamai (+ 10,27 Prozent auf 115,25 USD), Rambus (+ 9,49 Prozent auf 95,91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,14 Prozent auf 166,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nissan Motor (-4,13 Prozent auf 1,99 USD), Patterson-UTI Energy (-3,14 Prozent auf 11,41 USD), eBay (-3,01 Prozent auf 108,47 USD), 3D Systems (-2,89 Prozent auf 3,53 USD) und Cerus (-2,83 Prozent auf 2,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17 037 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at