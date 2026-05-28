Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,10 Prozent aufwärts auf 50 696,26 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,434 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,310 Prozent leichter bei 50 487,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50 644,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50 314,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50 764,04 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,020 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 141,93 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 977,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 098,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,78 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 830,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 4,03 Prozent auf 265,49 USD), Microsoft (+ 2,97 Prozent auf 424,92 USD), Nike (+ 2,85 Prozent auf 47,29 USD), Boeing (+ 1,95 Prozent auf 228,67 USD) und Salesforce (+ 1,24 Prozent auf 179,71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-1,86 Prozent auf 152,29 USD), Visa (-1,54 Prozent auf 322,58 USD), Travelers (-1,33 Prozent auf 295,94 USD), Procter Gamble (-1,20 Prozent auf 145,72 USD) und McDonalds (-1,13 Prozent auf 277,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 974 431 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,480 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at