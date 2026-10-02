Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,49 Prozent höher bei 51 175,67 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,656 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,161 Prozent fester bei 51 008,36 Punkten, nach 50 926,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 950,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 382,88 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,915 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 53 061,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 900,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 519,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,59 Prozent auf 111,58 USD), Caterpillar (+ 2,49 Prozent auf 846,94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,68 Prozent auf 340,57 USD), NVIDIA (+ 1,60 Prozent auf 234,56 USD) und Home Depot (+ 1,25 Prozent auf 250,90 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-4,78 Prozent auf 33,47 USD), IBM (-1,60 Prozent auf 222,00 USD), Salesforce (-1,25 Prozent auf 233,72 USD), Amgen (-1,12 Prozent auf 402,71 USD) und Johnson Johnson (-0,98 Prozent auf 256,13 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 524 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,889 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie weist mit 10,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at