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Index im Blick 17.09.2026 16:01:25

Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent höher bei 51 700,08 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,944 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,27 Prozent auf 52 115,40 Punkte an der Kurstafel, nach 51 461,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 51 935,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 655,72 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,99 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 53 459,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 492,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 018,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,66 Prozent auf 803,53 USD), Amazon (+ 1,92 Prozent auf 250,68 USD), NVIDIA (+ 1,87 Prozent auf 217,91 USD), Cisco (+ 1,77 Prozent auf 109,65 USD) und IBM (+ 1,70 Prozent auf 241,53 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-3,01 Prozent auf 243,00 USD), Goldman Sachs (-0,91 Prozent auf 929,48 USD), Walmart (-0,53 Prozent auf 106,93 USD), Visa (-0,42 Prozent auf 369,38 USD) und Boeing (-0,31 Prozent auf 201,33 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 107 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,453 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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