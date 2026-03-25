Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,88 Prozent auf 24 213,49 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,975 Prozent fester bei 24 236,40 Punkten, nach 24 002,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 081,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 314,25 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,236 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 25.02.2026, mit 25 329,04 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 25 656,15 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 25.03.2025, mit 20 287,83 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,94 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Bei 23 759,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 19,81 Prozent auf 161,69 USD), Intel (+ 8,43 Prozent auf 47,78 USD), JDcom (+ 7,24 Prozent auf 29,46 USD), PDD (+ 7,13 Prozent auf 105,08 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,38 Prozent auf 218,48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Verisk Analytics A (-4,51 Prozent auf 185,94 USD), Micron Technology (-4,13 Prozent auf 379,20 USD), Atlassian (-2,19 Prozent auf 66,68 USD), Intuit (-1,79 Prozent auf 424,70 USD) und Synopsys (-1,71 Prozent auf 408,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 579 038 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,671 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,96 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at