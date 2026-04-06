Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|NASDAQ Composite aktuell
|
06.04.2026 20:04:16
Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen
Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent stärker bei 21 908,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 21 939,80 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 052,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 864,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 387,68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 23 547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 587,79 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,71 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 9,33 Prozent auf 6,33 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Geron (+ 6,93 Prozent auf 1,78 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,05 Prozent auf 3,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Powell Industries (-66,26 Prozent auf 184,84 USD), AXT (-22,73 Prozent auf 40,83 USD), Taylor Devices (-11,01 Prozent auf 51,14 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,76 Prozent auf 0,28 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 781 669 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Mit 11,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Geron Corp.
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: Hätte sich ein Geron-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
|
01.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
25.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Geron Corp.
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|35,40
|-22,30%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|3,56
|18,67%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,21
|2,30%
|Geron Corp.
|1,49
|5,05%
|inTest Corp.
|12,40
|2,48%
|Lifetime Brands IncShs
|6,28
|8,46%
|NVIDIA Corp.
|152,88
|-0,53%
|Photronics Inc.
|34,78
|-1,42%
|Powell Industries Inc.
|157,70
|-66,63%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|2,74
|4,58%
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,23
|-7,58%
|SIGA Technologies Inc.
|5,20
|-0,76%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|108,32
|4,20%
|Taylor Devices Inc.
|50,56
|-12,02%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 996,34
|0,54%