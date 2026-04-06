Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit kaum verändert.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent stärker bei 21 908,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 21 939,80 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 052,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 864,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 387,68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 23 547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 587,79 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,71 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 9,33 Prozent auf 6,33 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Geron (+ 6,93 Prozent auf 1,78 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,05 Prozent auf 3,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Powell Industries (-66,26 Prozent auf 184,84 USD), AXT (-22,73 Prozent auf 40,83 USD), Taylor Devices (-11,01 Prozent auf 51,14 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,76 Prozent auf 0,28 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 781 669 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Mit 11,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at