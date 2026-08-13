Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Start steigen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,81 Prozent fester bei 26 803,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,161 Prozent auf 26 631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26 588,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 612,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26 809,14 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,460 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25 873,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 402,34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 21 713,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 26,10 Prozent auf 10,29 USD), Harmonic (+ 18,50 Prozent auf 14,22 USD), Integra LifeSciences (+ 4,03 Prozent auf 18,08 USD), Mind CTI (+ 3,92 Prozent auf 1,06 USD) und Ballard Power (+ 3,82 Prozent auf 2,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-16,19 Prozent auf 20,71 USD), Nortech Systems (-7,10 Prozent auf 14,01 USD), AmeriServ Financial (-6,24 Prozent auf 4,66 USD), inTest (-5,65 Prozent auf 13,19 USD) und Cogent Communications (-3,12 Prozent auf 9,93 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 141 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,570 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at