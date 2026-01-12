Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones aktuell.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,05 Prozent höher bei 49 527,76 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,288 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,544 Prozent auf 49 234,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 504,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 542,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 011,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 45 479,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 938,45 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 3,49 Prozent auf 118,53 USD), Caterpillar (+ 1,79 Prozent auf 628,70 USD), Johnson Johnson (+ 1,77 Prozent auf 208,01 USD), Boeing (+ 1,71 Prozent auf 238,55 USD) und IBM (+ 1,38 Prozent auf 308,41 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-4,00 Prozent auf 360,60 USD), Walt Disney (-2,35 Prozent auf 113,16 USD), JPMorgan Chase (-2,10 Prozent auf 322,27 USD), Verizon (-1,66 Prozent auf 39,79 USD) und Visa (-1,59 Prozent auf 344,22 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 121 595 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,844 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,45 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at