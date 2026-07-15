Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,60 Prozent stärker bei 26 263,22 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,591 Prozent auf 26 261,18 Punkte an der Kurstafel, nach 26 107,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 041,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 316,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,670 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 683,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 016,02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 677,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,03 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AngioDynamics (+ 11,62 Prozent auf 14,51 USD), SMC (+ 10,12 Prozent auf 476,83 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,71 Prozent auf 17,40 USD), USANA Health Sciences (+ 6,03 Prozent auf 22,69 USD) und Blackbaud (+ 5,32 Prozent auf 31,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-14,19 Prozent auf 23,17 USD), Methode Electronics (-11,37 Prozent auf 15,44 USD), NetApp (-10,00 Prozent auf 157,09 USD), Microvision (-9,63 Prozent auf 0,31 USD) und Erie Indemnity (-7,54 Prozent auf 220,48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 222 326 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at