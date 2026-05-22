Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,87 Prozent höher bei 29 612,06 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 29 476,29 Punkten, nach 29 357,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29 423,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 636,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 26 937,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 012,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 112,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 678,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 13,21 Prozent auf 241,61 USD), Zoom Communications (+ 11,97 Prozent auf 108,33 USD), Ross Stores (+ 6,69 Prozent auf 231,73 USD), Cadence Design Systems (+ 5,90 Prozent auf 379,61 USD) und ON Semiconductor (+ 5,40 Prozent auf 115,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PDD (-4,22 Prozent auf 93,66 USD), Charter A (-3,67 Prozent auf 143,44 USD), JDcom (-2,40 Prozent auf 30,72 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,92 Prozent auf 161,69 USD) und Costco Wholesale (-1,86 Prozent auf 1 030,87 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 340 568 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie weist mit 3,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at