Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag

Der NASDAQ 100 zeigt am zweiten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,43 Prozent höher bei 30 645,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,138 Prozent auf 30 471,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30 649,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 372,96 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27 710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24 992,60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Wert von 21 491,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,58 Prozent nach oben. Bei 30 649,32 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 28,98 Prozent auf 283,03 USD), ON Semiconductor (+ 7,17 Prozent auf 129,59 USD), Applied Materials (+ 5,61 Prozent auf 483,86 USD), JDcom (+ 5,14 Prozent auf 30,59 USD) und Lam Research (+ 4,99 Prozent auf 332,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuit (-9,98 Prozent auf 318,45 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,43 Prozent auf 135,66 USD), Zscaler (-9,15 Prozent auf 141,46 USD), Atlassian (-8,37 Prozent auf 106,24 USD) und Workday (-6,97 Prozent auf 146,27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 688 299 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,386 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at