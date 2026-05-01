Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
01.05.2026 20:04:20
Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag
Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,13 Prozent auf 27 761,27 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,206 Prozent fester bei 27 508,57 Punkten, nach 27 452,12 Punkten am Vortag.
Bei 27 787,12 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 501,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,77 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2026, den Wert von 24 019,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 552,39 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Stand von 19 786,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 787,12 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 25,98 Prozent auf 86,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,14 Prozent auf 178,92 USD), Datadog A (+ 7,21 Prozent auf 141,72 USD), Zscaler (+ 7,09 Prozent auf 139,94 USD) und Zoom Communications (+ 6,17 Prozent auf 103,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Amgen (-5,59 Prozent auf 326,88 USD), O Reilly Automotive (-3,09 Prozent auf 96,33 USD), Old Dominion Freight Line (-2,63 Prozent auf 206,85 USD), Cintas (-2,27 Prozent auf 170,75 USD) und lululemon athletica (-2,06 Prozent auf 134,87 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 292 278 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,332 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intel Corp.
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|295,40
|2,00%
|Atlassian
|58,20
|-3,32%
|Cintas Corp.
|149,08
|0,24%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|112,80
|-1,57%
|Enphase Energy Inc
|28,07
|4,78%
|Intel Corp.
|80,47
|-0,81%
|Kraft Heinz Company
|19,27
|0,54%
|lululemon athletica IncShs
|117,00
|-1,02%
|NVIDIA Corp.
|170,40
|-4,74%
|O Reilly Automotive Inc
|84,43
|7,73%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|172,82
|-10,69%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|140,88
|4,22%
|Zoom Communications
|82,71
|1,16%
|Zscaler Inc Registered Shs
|111,14
|-3,64%
|NASDAQ 100
|27 710,36
|0,94%