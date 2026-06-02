Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Um 17:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 27 143,45 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent leichter bei 27 030,07 Punkten, nach 27 086,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 27 171,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 932,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 25 114,44 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 22 748,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 19 242,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16,82 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ceragon Networks (+ 13,03 Prozent auf 3,21 USD), PDF Solutions (+ 9,03 Prozent auf 55,91 USD), Ceva (+ 8,88 Prozent auf 48,68 USD), FormFactor (+ 8,66 Prozent auf 125,03 USD) und Rambus (+ 8,40 Prozent auf 159,87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Microvision (-29,10 Prozent auf 0,43 USD), Blackbaud (-10,48 Prozent auf 29,31 USD), Intuit (-9,98 Prozent auf 318,45 USD), Donegal Group B (-9,45 Prozent auf 16,67 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-9,43 Prozent auf 135,66 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 688 299 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at