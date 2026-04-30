Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone

Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag legt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,55 Prozent auf 49 617,63 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,751 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,618 Prozent auf 49 163,78 Punkte an der Kurstafel, nach 48 861,81 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 762,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 49 617,79 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,03 Prozent. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 45 216,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 892,47 Punkten. Der Dow Jones lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 40 669,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 10,53 Prozent auf 895,36 USD), Walmart (+ 3,01 Prozent auf 131,86 USD), Amgen (+ 2,79 Prozent auf 347,46 USD), Boeing (+ 2,36 Prozent auf 229,41 USD) und Home Depot (+ 2,17 Prozent auf 279,95 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Microsoft (-5,35 Prozent auf 401,76 USD), NVIDIA (-4,00 Prozent auf 200,89 USD), Salesforce (-3,44 Prozent auf 174,98 USD), Visa (-1,21 Prozent auf 330,80 USD) und Amazon (-1,17 Prozent auf 259,96 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 016 712 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,42 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at