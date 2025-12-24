Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen

Um 19:20 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,60 Prozent auf 48 731,16 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,927 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,251 Prozent leichter bei 48 320,59 Punkten, nach 48 442,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48 386,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 771,32 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 46 448,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 46 121,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 43 297,03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,95 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Merck (+ 1,34 Prozent auf 106,45 USD), Walt Disney (+ 1,11) Prozent auf 114,48 USD), Goldman Sachs (+ 1,01 Prozent auf 910,78 USD) und Verizon (+ 1,00 Prozent auf 40,32 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-0,32 Prozent auf 188,61 USD), Chevron (-0,01 Prozent auf 150,50 USD), Cisco (+ 0,00 Prozent auf 78,02 USD), Amazon (+ 0,10 Prozent auf 232,38 USD) und 3M (+ 0,12 Prozent auf 160,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15 292 226 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

