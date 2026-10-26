Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Blick 26.10.2026 22:33:55

Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus

Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 52 361,58 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,774 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,922 Prozent auf 52 696,70 Punkte an der Kurstafel, nach 52 215,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 620,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 263,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 828,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 51 947,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47 207,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,51 Prozent auf 110,24 USD), NVIDIA (+ 2,39 Prozent auf 216,00 USD), Goldman Sachs (+ 2,01 Prozent auf 893,28 USD), Nike (+ 1,64 Prozent auf 37,91 USD) und Microsoft (+ 1,54 Prozent auf 532,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Merck (-3,21 Prozent auf 140,61 USD), Walt Disney (-1,88 Prozent auf 110,40 USD), UnitedHealth (-1,77 Prozent auf 410,70 USD), Apple (-1,10 Prozent auf 343,91 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,97 Prozent auf 314,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 486 165 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 281,55 -0,67% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 307,85 -0,84% Apple Inc.
Cisco Inc. 98,60 3,70% Cisco Inc.
Goldman Sachs 798,60 2,04% Goldman Sachs
Merck Co. 126,02 -2,75% Merck Co.
Microsoft Corp. 476,20 1,58% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,90 1,62% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 193,36 2,64% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 357,00 0,28% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 367,00 -1,77% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 98,62 -1,77% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 52 361,58 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen