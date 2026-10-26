Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 52 361,58 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,774 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,922 Prozent auf 52 696,70 Punkte an der Kurstafel, nach 52 215,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 620,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 263,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 828,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 51 947,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47 207,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,51 Prozent auf 110,24 USD), NVIDIA (+ 2,39 Prozent auf 216,00 USD), Goldman Sachs (+ 2,01 Prozent auf 893,28 USD), Nike (+ 1,64 Prozent auf 37,91 USD) und Microsoft (+ 1,54 Prozent auf 532,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Merck (-3,21 Prozent auf 140,61 USD), Walt Disney (-1,88 Prozent auf 110,40 USD), UnitedHealth (-1,77 Prozent auf 410,70 USD), Apple (-1,10 Prozent auf 343,91 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,97 Prozent auf 314,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 486 165 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at