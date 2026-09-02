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Dow Jones-Kursentwicklung 02.09.2026 16:01:36

Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone

Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone

Das macht der Dow Jones am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,50 Prozent höher bei 53 029,07 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,856 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,600 Prozent fester bei 53 083,58 Punkten, nach 52 766,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 829,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 066,48 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,811 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52 485,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 307,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 295,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,60 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Johnson Johnson (+ 3,38 Prozent auf 280,36 USD), Boeing (+ 1,86 Prozent auf 209,49 USD), Merck (+ 1,65 Prozent auf 152,34 USD), Amgen (+ 1,38 Prozent auf 444,15 USD) und Walt Disney (+ 1,36 Prozent auf 107,66 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-0,90 Prozent auf 496,53 USD), IBM (-0,82 Prozent auf 229,50 USD), Home Depot (-0,78 Prozent auf 275,15 EUR), Honeywell Technologies (-0,56 Prozent auf 208,81 USD) und Amazon (-0,24 Prozent auf 254,32 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 789 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,598 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie weist mit 10,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 53 186,08 0,23%

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