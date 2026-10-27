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Dow Jones-Performance im Fokus 27.10.2026 20:03:40

Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus

Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus

Das macht der Dow Jones nachmittags.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,03 Prozent auf 52 376,15 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,872 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 52 320,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52 361,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 52 477,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 231,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51 828,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 52 210,08 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 47 544,59 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,84 Prozent auf 711,82 USD), Goldman Sachs (+ 2,19 Prozent auf 912,85 USD), Amazon (+ 2,10 Prozent auf 254,33 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,35 Prozent auf 318,44 USD) und Cisco (+ 1,04 Prozent auf 111,39 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-10,22 Prozent auf 169,06 USD), Salesforce (-2,49 Prozent auf 241,44 USD), Sherwin-Williams (-1,74 Prozent auf 329,32 USD), Visa (-1,38 Prozent auf 398,59 USD) und Chevron (-1,36 Prozent auf 228,85 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 095 840 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,664 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,95 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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