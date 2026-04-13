Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,63 Prozent stärker bei 48 218,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,518 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,590 Prozent auf 48 199,39 Punkte an der Kurstafel, nach 47 916,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 47 505,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 221,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 558,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der Dow Jones auf 49 191,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 40 212,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,339 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4,76 Prozent auf 172,82 USD), Microsoft (+ 3,64 Prozent auf 384,37 USD), American Express (+ 3,29 Prozent auf 323,82 USD), IBM (+ 3,06 Prozent auf 237,82 USD) und UnitedHealth (+ 2,85 Prozent auf 313,00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-1,87 Prozent auf 890,79 USD), Walmart (-1,74 Prozent auf 124,57 USD), Coca-Cola (-1,37 Prozent auf 76,41 USD), Verizon (-1,35 Prozent auf 45,42 USD) und Procter Gamble (-1,09 Prozent auf 143,58 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 150 764 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at